Kadıköy'de 5'inci kattan düşen kepçe operatörü ağır yaralandı

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.

Kadıköy'de 5'inci kattan düşen kepçe operatörü ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:34

Olay, 12.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Begonya Sokak'ta meydana geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın 5'inci katındaki kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kepçe operatörünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #kadıköy #kepçe operatörü

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