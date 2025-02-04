Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!
Bafra ilçesinde kum ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan 50 yaşındaki operatör Mustafa Büyükektaş, hayatını kaybetti. İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi Zahana mevkiindeki Asya Kum Ocağı'nda saat 08.00 sıralarında iş cinayeti meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mustafa Büyükektaş'ın (50) kullandığı kepçe çalışma sırasında devrildi. Kepçenin altında kalan Büyükektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #iş cinayeti #kepçe #Kum ocağı #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!