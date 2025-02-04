Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!

Bafra ilçesinde kum ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan 50 yaşındaki operatör Mustafa Büyükektaş, hayatını kaybetti. İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:56

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi Zahana mevkiindeki Asya Kum Ocağı'nda saat 08.00 sıralarında iş cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Büyükektaş'ın (50) kullandığı kepçe çalışma sırasında devrildi. Kepçenin altında kalan Büyükektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #iş cinayeti #kepçe #Kum ocağı #Samsun

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