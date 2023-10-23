Kadıköy'de aşırı hız caddeyi birbirine kattı!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:28

Güncelleme: 23.10.2023 - 13:41

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün saat 23.50 sıralarında iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmayla hareket eden park halindeki otomobil ise kamyonetin altına girerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Kazada sesi duyarak balkona çıktığını söyleyen Aras Tosun "Yatmaya hazırlanırken çok büyük bir gürültü duydum. Balkona çıktığımda 2-3 aracın birbirine girdiğini gördüm" diye konuştu.

Bu arada bir kişinin yaralandığı ve park halindeki kamyonetin havalandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otomobiln park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle yanındaki kamyonetin altına girerek havalanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.