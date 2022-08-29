Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:06
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.


Çekmeköy metro

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