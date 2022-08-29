Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:58

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda plan yapan yurttaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2019 yılından beri resmi gün ile milli ve dini bayramlarda yurttaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.

İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), METRO İSTANBUL’un işlettiği Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ’ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç, Bakanlık kararı olması halinde Marmaray Hattı da dahil edilecektir), 29 Ekim Cuma günü (yarın) ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

30 AĞUSTOS İETT SEFER SAATLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek. Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek. Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak.







