Kadıköy'de bisikletli kadını takip ederek taciz eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K. "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:50
Abone Ol google-news

Olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı.

Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İlgili Haberler

Engelli kadının cinsel saldırının ardından intiharı: Tarikatçıya verilen ceza belli oldu!

Engelli kadının cinsel saldırının ardından intiharı: Tarikatçıya verilen ceza belli oldu!
2 çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: İstenen ceza belli oldu

2 çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: İstenen ceza belli oldu
Mahkeme, orduda eşcinsel seks yasağını onadı

Mahkeme, orduda eşcinsel seks yasağını onadı

En Çok Okunan Haberler