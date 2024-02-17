Maltepe'de taksiciye silahlı saldırı
Maltepe'de taksi şoförü ile taksi durağının sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taksi durağının sahibinin kardeşi, taksi şoförünü silahla bacağından vurdu.
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında iddiaya göre taksi durağı sahibi Güngör Aslan ile kardeşi Yusuf Aslan'ın arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.
Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu.
Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı.
Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
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