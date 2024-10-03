Kadıköy'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Kadıköy'de 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kadıköy'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:26

Kadıköy'ün Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta sabah saatlerinde bir apartmanın en üst katından patlama yaşandı. Patlamanın olduğu dairede camlar patladı. Daire kullanılamaz hale geldi.

Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka görgü tanığı ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi. 


Etiketler: #kadıköy #patlama

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