Kadıköy'de eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:08

Güncelleme: 24.08.2023 - 07:26

Kadıköy'de dün gece saat 00.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi İskele Sokak'ta bulunan eğlence mekanında iddiaya göre aralarında kadınların da olduğu iki grup arasında tartışma çıktı.

Birbirlerine şişe ve sandalyelerle saldıran gruba, bir süre sonra taraflara engel olmaya çalışan mekan çalışanları da katıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kavgaya müdahale eden polis ekipleri, mekanın dışında da kavgayı sürdüren tarafları güçlükle sakinleştirdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, bir taraftan kavgaya müdahale ederken, bir taraftan da yaralı kişilere tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

