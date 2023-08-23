Düğünde bıçaklı kavga... 3 kişi yaralandı!
Sungurlu ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Akçalı köyü yolunda bir düğünde davetliler arasında tartışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.U., üzerinde bulunan bıçakla B.K., G.G. ve adı öğrenilemeyen bir kişiyi yaraladı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan B.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı G.U. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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