Kadıköy'de gözaltına alınan İKD'liler serbest: 'Böyle bir Türkiye'ye alışmayacağız'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:13

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü için Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklamalarına polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Polisin engellediği eylemlerden birisi de saat 14.00'te Süreyya Operası önünede buluşma çağrısı yapan İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) basın açıklaması oldu. Kaymakamlığın aldığı yasak kararını gerekçe göstererek açıklamaya izin vermeyen polis, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek’in de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde akşam saatlerine kadar tutuldu. 23 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

"BÖYLE BİR TÜRKİYE'YE ALIŞMAYACAĞIZ"

Tekerek basın açıklamalarının engellenmesine dair Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu. Aysel Tekerek "Kadıköy Kaymakamlığı'nın 'mili güvenlik' gerekçesiyle yasakladığı basın açıklamamız emniyetin engeline ve gözaltı sürecinde de kadına şiddete dönüştü" dedi.

Tekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir iktidar düşünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısla yapılacak açıklamaları 'milli güvenlik sorunu' kabul ediyor. Bu AKP'nin kadın düşmanlığının ispatı değil de nedir? İktidarın istediği bir Türkiye var. O Türkiye'de kadınların, işçilerin, gençlerin susması isteniyor. Bir tek onlar konuşacak! Biz böyle bir Türkiye'ye alışmayacağımız gibi bu istibdat rejimini de değiştireceğiz"

TERS KELEPÇEYLE 10 SAAT

Gözaltı sürecinde kötü muameleyle karşılaştıklarını da belirten Tekerek, "Ters kelepçe ile arkadaşlarımız yaklaşık on saat tutuldu. Bilinçli bir şekilde işlemler yavaş tutuldu. En temel hak olan tuvalet ve su gibi ihtiyaçlar avukatlarımızın mücadelesi ile verildi. Ortaçağ zihniyeti budur işte. İfade özgürlüğü yok, insan hakları yok..."dedi. Tekerek sözlerini "Tekrar ediyorum kadınlar bu kaba sığmaz" vurgusuyla tamamladı.