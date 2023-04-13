Kadıköy'de hayvanseverlerden 'Katiller bulunsun, hesap sorulsun' pankartlı eylem

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:08

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Zühtüpaşa Mahallesi'nde Mart ayında onlarca kedi ölü bulunmuş, emniyet ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri trafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, kedi katillerinin bulunması için eylem yapmıştı. Tekrar bir araya gelen hayvanseverler, toplu kedi ölümlerine neden olan sorumluların bulunmasını istedi.

'Katiller bulunsun, hesap sorulsun' şeklinde pankart açan mahalle sakinleri, basın açıklaması yaparken TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de basın açıklaması sırasında mahalle sakinlerine destek verdi.

"ÖLÜMLER BİR GECE ÖNCE BAŞLAMIŞ"

Grup adına açıklama yapan bir mahalle sakini suçluların bulunmasını isteyerek, "16 Mart akşamı itibarıyla başlayan bir sokak hayvanları zehirlenmesini mahalleli olarak yaşadık. Ben 17 tane saymıştım yarım saatin içinde. Sonra veteriner arkadaşımız, 'Bir gece öncesinden başlamış ölümler' dedi bana. 50'ye yakın sayıda sokak hayvanımız ve ev kedisi olarak beslediğimiz hayvanlarımız da dahil. Çünkü burası bahçe katı olanlar ya da birinci katta oturan benim gibi komşular bahçeye çıkarıyorlar kedilerini. Bunlarla beraber kargalar, kirpiler ve bahçelerimizde yaşayan hayvanlar, bütün bunların telefiyle karşılaştık. Bu faillerin yakalanması için resmi kuruluşlardan yardım talebinde bulunmuştuk. Kedilerin ve bu sokak hayvanlarımızın neden öldüğünü, neden öldürüldüğünü bilmek istiyoruz. Benim gibi aynı şekilde rahatsızlık çeken pekçok arkadaşım var. Onların adına, kendi adıma, bu sürecin devam etmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"BU ZEHİRLERE KOLAY ULAŞILABİLİYOR"

Bir başka mahalle sakini ise, "Bu kullanılan maddenin ne olduğu da çok önemli. Çünkü ne yazık ki bu zehirlere insanlar tarafından kolay ulaşılabiliyor. Genelde bu tür maddelerle bu hayvanları zehirliyorlar. Hatırlıyorsunuz ki bir sürü köpeği zehirleyerek öldürmüşlerdi. Ne yazık ki basında bu etken madde adıyla paylaşıldı, gazetelerde de yer aldı. Ne yazık ki bu kötü niyetli insanlar, bu zehirleri öğreniyor ve her yerden; marketlerden de bunu alabiliyor" ifadelerini kullandı.

İNCELEME YAPILMIŞ

Kadıköy'de meydana gelen toplu kedi ölümleriyle ilgili yapılan incelemenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "5199 SKM" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.03.2023 tarihinde Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G. isimli şahsın, kedisinin ve aynı mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda; ikametin bulunduğu mahalle civarında 10 kedinin öldüğü belirlenmiş ve telef olan kediler incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. 11.04.2023 tarihinde tamamlanan incelemeler neticesinde kedilerde zehirlenme veya kuduz gibi bir hastalığa rastlanılmadığı tespit edilmiş" şeklinde ifadeler yer aldı.