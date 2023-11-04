Kadıköy'de iki gün kaldığı çöp konteynerinden vinçle çıkarıldı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:29

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:29

İstanbul Kadıköy'de akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi 2 Kasım Perşembe günü sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerinin içine girdi. Dün temizlik görevlileri konteynerde birinin olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve polis ekipleri uzun süre konteynerdeki kişinin dışarı çıkması için uğraş verdi. Çöpteki kişi ikna olmayınca belediye ekiplerine haber verildi.

ÇÖPLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜLER

Belediye ekipleri, çöp dolu konteyneri vinçle kaldırdı. Konteynerin alt kapaklarının yavaşça açılmasıyla çöplerle birlikte içindeki kişi yere düştü. Çöpten çıkan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esnaf Seda Tekkanat "Dün biz geldiğimizde burada temizlik yapan arkadaş içeride birinin olduğunu söyledi. Biz de ekiplere haber verdik. Geldiler çıkarmaya çalıştılar. Fakat ısrarla çıkmak istemedi. Sonrasında zabıtalarla çöp arabası geldi. Çıkmadığı için mecburen üstten kaldırıp alttan çıkarmak zorunda kaldılar. Muhtemelen akli dengesi yerinde değildi. Yağmurdan dolayı girdiğini söylüyorlar. Şiddetli bir yağmur varmış. Çıktığında zaten ıslaktı. Ambulans geldi. Hırka verdik üzerine üşüyordu, titriyordu. Ayağı da şişmişti. Sonrasında ambulans götürdü" dedi.