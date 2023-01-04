Kadıköy'de iki kadına dehşeti yaşatan taksici gözaltına alındı: 63 suç kaydı çıktı!
Kadıköy'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen iki kadının içinde bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü R.Ş. yakalandı. 35 yaşındaki sürücünün 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, Berna K. (52) ve Yıldız S.( 48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.
Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı.
Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi. Çalışmaların devamında taksi sürücüsü R.Ş. (35), dün gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli taksi sürücüsü, 'Mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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