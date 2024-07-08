Kadıköy'de istek şarkıyı söylemediği için katletmişti: İndirimsiz müebbet hapse çarptırıldı

Kadıköy'de müzisyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle katleden sanık Mehmet Caymaz, indirim uygulanmadan müebbet hapse çarptırıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 08.07.2024 - 19:34
Kadıköy'de istek şarkıyı söylemediği için katletmişti: İndirimsiz müebbet hapse çarptırıldı
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İstanbul Kadıköy Rıhtım'da, 2 Mayıs 2023 tarihinde "Ölürüm Türkiyem" parçasını söylemediği gerekçesiyle müzisyen Cihan Aymaz’ı (30) bıçaklayarak katleden Mehmet Caymaz'ın (33), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına Anadolu Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Caymaz ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki son sözü sorulan sanık Mehmet Caymaz, pişman olduğunu söyledi. Müştekilerin avukatı ise daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve cezasında herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.


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