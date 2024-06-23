Kadıköy’de itfaiye görevlisine bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Kadıköy’de, bir şahıs tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:28
Kadıköy’de itfaiye görevlisine bıçaklı saldırı: Durumu ağır
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Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul İtfaiyesinde görevli S.Ö. isimli şahıs, cadde üzerindeki parkta gezdiği sırada tartıştığı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

S.Ö., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan itfaiye görevlisini Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.


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