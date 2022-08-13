Kadıköy'de kadın cinayeti: Kafeye gelip öldürdü
Kadıköy'ün en işlek yerlerinden biri olan Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir kafede Mihriban Arduç adındaki kadın, oturduğu kafede silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriban Arduç, kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Vurulan kadının yardımına çevredeki insanlar koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
6 ADET MERMİ KOVANI BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.
Polis ekipleri şüpheli Hakan Asilkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- En yüksek oran hangi partide çıktı?