Kadıköy'de kadın cinayeti: Kafeye gelip öldürdü

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:22

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriban Arduç, kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Vurulan kadının yardımına çevredeki insanlar koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

6 ADET MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Polis ekipleri şüpheli Hakan Asilkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.



