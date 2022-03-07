Kadıköy’de 'kadın' eylemi: 'İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız'

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:01

İstanbul Kadıköy’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle 6 Mart Pazar günü eylem yapıldı. “Savaşın, şiddetin, sömürünün karşısında eşit ve özgür yaşamak için buluşuyoruz” diyen Kadın Meclisleri, Devrimci İşçi Partisi, Kadınlar Direnişte - Özgür Kadın Dayanışması, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği, Eşitlik Kadın Örgütü, Sosyalist Kadın Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Kırmızı Gazete, FKF üyesi kadınlar, 8 Mart’ı Kadıköy Rıhtım’da kutladı.

Eyleme katılan çok sayıda kadın ve LGBTİ+’lar, çeşitli sloganlar atarak kadın cinayetlerini, nefret cinayetlerini ve şüpheli kadın ölümlerini protesto etti.

SLOGANLAR ATILDI HALAY ÇEKİLDİ

Eylem alanında çok sayıda polis ile güvenlik önlemi alınırken eylemin yapılacağı meydanın etrafı da polis bariyerleri ile kapatıldı.

Alana giren kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Fetvanız batsın, kadınlar yaşasın", "Birleşe, birleşe kazanacağız", "Eşitlik, laiklik sosyalizmde", "Kahrolsun erkek egemen, kapitalist sistem", "Birleşe, birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Kadın örgütleri temsilcilerinin konuşmalarıyla başlayan eylemde, konuşmacı kadınlar meşale yaktı. Ardından ise çok sayıda kadın müzik eşliğinde meydanda halay çekti.

Kadın örgütleri adına yapılan konuşmalarda şunlar kaydedildi:

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULATACAĞIZ"

“Biz diyoruz ki eşit olacağız, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Ama AKP iktidarı, karşımıza koruduğu failler çıkartıyor. Biz, bunu kabul etmiyoruz. Buradan da bir kez daha söylüyoruz: Kadın cinayetleri önlenebilir. Eşitsizlikle mücadele edebiliriz. Bunu örgütlü mücadelemizle yapacağız."

"BİR GECE YARISI DARBESİYLE..."

"Defalardır bu alanda eylemimizi yapıyoruz. Geçen sene çok muzaffer hissediyorduk kendimizi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’ne saldırıyı durdurduğumuz bir evredeydik. Belli olmaz bizim memlekette işler ama yine de muzafferdik. Sonra ne yaptılar? Tam da kadınların mücadele dolu bir döneminden sonraya denk getirerek bir gece yarısı darbesiyle neredeyse yine de tedirgin, gücümüzden korkarak İstanbul Sözleşmesi’nden imza çektiler. Danıştay Başsavcılığı da sözleşmeden imza çekme sürecinin hukuka aykırı olduğu görüşünü ortaya koydu. Haklılığımız bir kez daha kanıtlandı."

"CEZADAN KAÇABİLECEĞİNİ SANAN ERKEKLER VAR"

"Bu ülkede kadınlar sürekli yüksekten düşüyor. Ve hep yanlarında bir erkek oluyor. Ve hep o erkeğin bazı kuvvetleri oluyor. Cezadan kaçabileceğini sanan erkekler var. O yüzden de Danıştay zaten görevini daha da çok yapmalı. Şüpheli kadın ölümleri için, her bir eşitsizlik biçimi için ve asıl önemlisi kadıları hayatta tutabilecek 6284’ün tam, etkin uygulanması için görev yapsın… Selam olsun ülkelerinde savaş olan kadınlara. Bütün dünyanın kadınlarının kuvvetini onlar da hissetsin. Biz, dünyanın bütün kadınlarıyla birleşerek bu sömürü düzenini yıkacağız.”