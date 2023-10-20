Kadıköy'de kafedeki kadın cinayetinde karar: Katilden pişkin savunma!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 18:36

Güncelleme: 20.10.2023 - 18:36

Osmanağa Mahallesi'nde, 8 Ağustos 2022 tarihinde Hakan Asilkan ile Elif Mihriban Arduç arasında kafede tartışma çıktı. Tartışma sırasında Asilkan, Arduç'a silahla defalarca ateş ederek öldürdü.

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Asilkan, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Elif Mihriban Arduç'un kızı Derya Gülnaz Özcan, "Video kayıtlarında her şey ortadadır. Sanık silahının emniyetini açarak annemin başında beklemiştir. Her hangi bir cezai indirim almasını istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

PİŞKİN SAVUNMA: "SİNİRLENDİM, KENDİMİ KAYBETTİM"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hakan Asilkan, "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Herkesten daha çok üzüldüm. 17 senelik beraberliğimiz vardı. Çalışanımız Fatih'le Mihriban arasında bir şeyler olduğundan şüphelendim. Whatsapp'da hep aynı anda çevrimiçi oluyorlardı. Dükkandayken peş peşe işten çıkmaları ve bir çalışanımızın bana Mihriban ile Fatih'i parkta gördük demesi beni şüphelendirdi. Tasarlama yoktu ani gelişen bir şeydi. O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim. Anlık olan bir şey. Eşim, Fatih ve çalışanların yanında bana karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmuştur. O gün onurumu kıran davranışlarda bulundu. Sinirlendim, kendimi kaybettim. Böyle bir olayı gerçekleştirmiş oldum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hakan Asilkan'ın "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme sanık hakkında her hangi bir indirim uygulamazken, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan Asilkan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçunda ise 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.