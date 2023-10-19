Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgisi verildi.
#MetroDuyuru #M4— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 19, 2023
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır.
"SEFERLER NORMALE DÖNDÜ"
Metro İstanbul, arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
#MetroDuyuru #M4— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 19, 2023
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/N1dP8sY1k4
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