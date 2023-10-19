Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.

AA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 06:46
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor
Abone Ol google-news

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgisi verildi.

"SEFERLER NORMALE DÖNDÜ"

Metro İstanbul, arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğünü bildirdi.


metro istanbul Kadıköy metrosu

İlgili Haberler

Uzunçayır'da metrobüs kazası: Duraklarda uzun kuyruklar oluştu!

Uzunçayır'da metrobüs kazası: Duraklarda uzun kuyruklar oluştu!
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı açıldı mı? Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?

Bakırköy Kirazlı Metro Hattı açıldı mı? Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?
İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında zorunlu değişiklik!

İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında zorunlu değişiklik!

En Çok Okunan Haberler