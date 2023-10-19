Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 06:46

Güncelleme: 19.10.2023 - 07:15

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgisi verildi.

#MetroDuyuru #M4

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 19, 2023

"SEFERLER NORMALE DÖNDÜ"

Metro İstanbul, arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğünü bildirdi.