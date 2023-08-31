Kadıköy'de korku dolu anlar... Tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu!

Fikirtepe Mahallesi'nde silahlı bir şahıs, tartıştığı kişiyi topuklarından silahla vurarak yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 08:47
Kadıköy'de korku dolu anlar... Tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında tartışma yaşanan iki kişiden birisi diğerine silah çekti.

Silahlı şahıs tartıştığı kişiyi topuklarından vurarak yaraladı. Şahsın tartışma esnasında silahını birkaç kez ateşlediği duyuldu.


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