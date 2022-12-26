Kadıköy'de korkutan patlama! Yeraltı kabloları patladı

Kadıköy'de yeraltından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle patlamalar da yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:07
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Kadıköy'ün Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında yeraltından geçen elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanma ile birlikte yaşanan patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Patlamalarla çıkan kıvılcımların havayı aydınlattığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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