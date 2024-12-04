Ünye’deki tünelde yangın
Ordu’nun Ünye ilçesinde, Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'nde çıkan yangın konteynerin alevlere teslim olmasına yol açtı ve yaklaşık yarım saatlik bir trafik aksaması yaşandı.
Ordu-Samsun yolunda, Ünye ilçesinde yer alan Yunus Emre Tüneli’nde çıkan yangın trafik akışını olumsuz etkiledi. Tüneldeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangın, konteynerdeki ofis malzemelerinin alev alması sonucu kısa sürede büyüdü.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, trafik akışının aksamasına yol açtı.
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