Kadıköy'de lüks araçlar arasında 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
İstanbul Kadıköy'de galeriden nakliye yapan işçiler ile galeri çalışanları arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Lüks araçlar arasında başlayıp sokağa taşan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana gelen olayda, galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.
OTOMOBİLE YUMRUK ATTI
Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı. Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.
KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı. Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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