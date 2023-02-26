Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere saplandı. Demir yığınına dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:29
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İstanbul 1. Çevre Yolu'nda gece yarısı saat 00.30 sıralarında Kadıköy istikametine hızla ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 DCN 613 plakalı otomobil, Hasanpaşa Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolü kaybederek bariyerlere vurdu.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Yüksel Dursun yaşananları, "Olay tam önümde oldu, buraya girmek istediler, birden manevra yapamadı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek buraya vurdular. Arabada 3 kişi vardı" şeklinde anlattı.

Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza yapan otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

 


kadıköy trafik kazası

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