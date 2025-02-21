Kadıköy’de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Kadıköy’de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:21

Bayar Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü M.D., park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayı gören Cem Gökalp, olay anını şöyle anlattı:

"Muhtemelen kalp krizi ya da başka bir sağlık sorunu yaşadı. Birden arabaya vurdu, lastiğe çarpınca araç ters döndü. Camı açtırdık, kendine gelmesi birkaç dakika sürdü. Sonra camdan çıkararak kurtardık. Durumu iyiydi ama sağlık sorunu geçirmiş olabilir, yoksa böyle bir kaza yaşanmazdı."


Etiketler: #kadıköy #kaza

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