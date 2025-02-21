Ankara-Kırıkkale yolunda 'kar' kaza getirdi! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ağır yaralı

Ankara-Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara-Kırıkkale yolunda 'kar' kaza getirdi! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:06

Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki Fiat marka 06 BEY 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazanın sebebini araştırıyor.


Etiketler: #Ankara #kaza

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