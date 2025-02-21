Ankara-Kırıkkale yolunda 'kar' kaza getirdi! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ağır yaralı
Ankara-Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki Fiat marka 06 BEY 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri, kazanın sebebini araştırıyor.
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