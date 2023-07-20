Kadıköy’de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli alkollü çıktı: 'Kötü niyetim yoktu'

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:30

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:14

Kağıthane'de polis memurunun motosikletli tarafından şehit edilmesi ve Bostancı sahil yolunda sürat yapan otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olmasından sonra denetimlerini arttıran Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde hız yapan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Bu çalışmalar sırasında ters yönden hızla denetim noktasına giren motosikletli ise 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Motosikletin peşine takılan ekipler, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakaladı.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Polis tarafından yakalandıktan sonra kelepçelenen motosiklet sürücüsü Tayyip Irmak (19), cezadan kurtulmak için "Kötü niyetim yoktu" dedi. Bunun üzerine açıklama yapan polis memuru ise, "Niyetim temizdi diyorsun. Uygulama noktasında tersten polisin üzerine motosiklet sürüp kaçıyorsun. Sana diyorum ki bu hafta iki tane polis bu şekilde şehit oldu. Sonra diyorsun ki kötü niyetim yoktu. Allah'tan iyisin. Bir de kötü olsaydın ne yapacaktık" dedi.

38 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Tayyip Irmak'ın alkolünü ölçen ekipler, 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, ayrıca ters yönde aşırı sürat yapmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan 38 bin lira ceza uygulandı.

