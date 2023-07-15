Kadıköy'de Gezi tutukluları için adalet protestosu: 'Sözde yargılamaların sonuçları dayatılmaktadır'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:33

Kadıköy sivil toplum kuruluşlaru (STK) ve CHP Kadıköy ilçe örgütü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutuklularının serbest bırakılması için protesto düzenledi. Süreyya Operası önündeki eyleme Kadıköylülerin yanı sıra CHP örgütü de destek verdi.

Protesto sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ali Narin şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Gezi tutsakları, muhalefet şerhi koyan mahkeme heyeti üyesinin de anlattığı gibi, delilsiz suçlamaların, yasadışı delillerin, yargısız infazın sonucunda, aramızda değil cezaevlerindedirler. 14 Mayıs seçimleriyle beraber bu süreç başka bir boyuta evrilmiştir.

"TARİHSEL BİR YERE SAHİPTİR"

Her halkın iradesi kutsaldır. Her halkın iradesi gibi Hatay halkının iradesi, hikâyesi itibarıyla da tarihsel bir yere sahiptir. 1. Dünya Savaşı sonunda Fransız mandasına giren Suriye’de kalan Hatay, 1938 yılında Hatay Devleti olarak bağımsızlığını ilan etmiş, 1939 yılında Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı kararla, yani Hatay halkının milli iradesiyle Türkiye Cumhuriyetimize katılmıştır. Böylece Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselem dediği Hatay anavatanın bir parçası olarak Hatay halkının iradesiyle ancak Atatürk’ün vefatından sonra Türkiye Cumhuriyeti toprağı haline gelmiştir.

Gezi davası, Fetullahçı bir yargılamanın yöntemleriyle sürmüş, anayasaya aykırı olarak Can Atalay’ın esir tutulması ise aynı zihniyetin isimler değişse de erk olduğunun ispatı niteliğindedir.

"CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN TEMELİDİR"

Can, 84 yıl önce Cumhuriyetimize katılmış onurlu bir halkın, aynı iradeyle TBMM’de kendilerini temsil etsin diye şerefle seçilmiş Hatay milletvekilidir. Ve bu egemenlik hakkı, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet devrimlerinin temelidir.

Geçtiğimiz günlerde Gezi Direnişi'nin 10. yılını kayıplarımız ve kazanımlarımızla andık. 2013 yazı hepimizin onurla andığı bir yazdı. Kentli insanın yaşam alanını müdafaa etmek için, hiçbir bilimsel raporu ve mahkeme kararını takmayan, ben yaptım oldu anlayışıyla parklarımızdan rant devşirmesine karşı direndiğimiz, anayasal haklarımızla ağaçlarımıza sarıldığımız, inatla savunduğumuz günlerdi.

"YARGILAMA SÜRECİ DENEMEZ"

Ardından yaşanan yargılama süreci ki buna gerçek anlamda bir yargılama süreci denemez, siyasallaşmış, hükmü önden verilmiş, bağımlı ve taraflı bir sürecin sonunda daha önce 'beraat' etmiş arkadaşlarımıza bu onurlu kent direnişinin faturasını kestiler. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Yargıtay tebliğnamesi ve çıkan karar, Fetullahçı yargının geçtiğimiz yıllarda uyguladığı sahte delililer üretme zahmetine dahi girilmeden, delilsiz suçlamalarla oluşturulmuş 'sözde yargılamaların' sonuçları, 'yargı' kararı diye dayatılmaktadır.

Bugün 15 Temmuz'un da yıldönümü, unutulmasın ki yargı kurumları kararları, 'Türk milleti adına' diye başlar. Sapkın cemaat ve tarikatların, devlet kurumları ve yargı sistemine verdiği zararı, onlara 'Ne istediniz de vermedik' diyen siyasilerin başlarına açtıkları belaya, yıkımına, hep beraber şahit olduk."