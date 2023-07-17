Kadıköy'den ilk aday adayı Ali Güvenç Kiraz oldu
Genel seçimlerin ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. Aday adayları da tanıtım toplantılarına başladı. Kadıköy Kent Platformu Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, dün yaptığı basın toplantısında CHP’den Kadıköy Belediye başkanı aday adayı olduğunu duyurdu.
Geçen salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve projelerini anlattığını söyleyen Kiraz, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy ilçesiyle ilgili düşüncelerini anlattı. Projelerimizin içeriğine ilişkin detaylı sorular sordu” ifadelerini kullandı.
Kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinin düzeltilmesine ağırlık vereceğini belirten Kiraz, bu bağlamda Uzunçayır-Hasanpaşa-Belediye ve Yeldeğirmeni’ne kadar olan bölgenin riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm çalışması yapacaklarını belirtti. Kiraz, başkan olması durumunda her alanda 24 saat çalışacak bir belediyeye dönüşümü gerçekleştireceklerini açıkladı.
Derhal “Deprem Acil Eylem Planı”nın çıkarılması gerektiğini ifade eden Kiraz, hem profesyonel hem de halk gönüllüleri eksenli yeni bir mahalle örgütlenmesi üzerine çalışacaklarını belirtti. Kiraz, Kadıköy meydanındaki tüm trafik alanlarını yeraltına alacaklarını anlattı.
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