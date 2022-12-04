Kadıköy'de sokak hayvanları için eylem

04 Aralık 2022 Pazar, 19:20

Kadıköy Meydanı’nda saat 15.30 sıralarında bir araya gelen hayvanseverler, hayvana şiddet ve barınaklardaki koşullarla ilgilli eylem gerçekleştirdi. Çeşitli STK temsilcileri de eyleme katılarak konuşmalar yaptı.

"MÜNFERİT OLAYLAR DEĞİLDİR"

Barınakların yalnızca geçici bakım hizmeti vermesi gerektiğini ifade eden Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, "Bugün burada olmamızın amacı sokak köpeklerine karşı bir süredir başlatılan operasyona karşı çıkmak ve sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu vurgulamak. Hayvan bakım evleri geçicidir. Yani nedir? Hasta, engelli veya rehabilite edilmesi gereken hayvanlar içindir. Konya'daki, Mamak'taki birçok yerdeki, Adana'daki barınaklarda olanlar münferit olaylar değildir. Ne yazık ki zaten yıllarca görülen, yıllardır görülen sistematik bir şiddetin örnekleridir. Bunların sona ermesi için barınaklara kameralar takılması, 24 saat gözlenmesi ve gönüllülerin diledikleri zaman buralara kolaylıkla girebilmeleri lazım" dedi.

(Zülal Kalkandelen)

"MİLYONLARCA KÖPEĞE BAKIYORUZ"

Köpeğiyle eyleme katılan Sürmeli Ergin Yavuz, "Önceliğimiz Konya'daki katliam, en önemlisi bu, Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını, bizlerin olduğunu, bizim gibi milyonların olduğunu dile getirmek için ve bunu göstermek için buradayız. Kesinlikle hayvan katliamlarına karşıyız. Bizim için can önemli. İnsan ya da hayvan diye ayırmıyoruz. Benim için bu köpek de çocuk 20 yaşındaki oğlum da çocuk. İkisi de benim çocuğum yani, insanlar keşke bunu kavrayabilseler. Dediğim gibi biz hayvanlar için buradayız. Sokak hayvanları gerçekten sahipsiz değil. Milyonlarca köpeğe bakıyoruz" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ İNSANLARIN ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ"

Hilal Dedebey ise "Onların sesi olmaya geldik. Onların yanındayız. Her zaman yanındayız. Herkesin de yanlarında olmasını istiyoruz. Özellikle belediye başkanlarının barınakları düzenlemesi, orada gönüllü insanların çalışmasını istiyoruz. Gönüllü insanların da barınaklara alınmasını istiyoruz. Bizlere açık olsun, bizler de görelim hayvanların nasıl olduğunu, ne şartlarda yaşadıklarını görelim. Bir de bu hayvanlar kısırlaştırılsın, çoğalmasın bu hayvanlar. Gerekli caydırıcı cezalar verilsin. Birçok şey istiyoruz sesimizi duyurmak için buradayız. Lütfen bizim sesimizi duyun, yardım edin" dedi.

"KANUNLAR AÇIK AÇIK İHLAL EDİLDİ"

Tartışmalara konu olan Konya’daki barınağın görüntülerini yayınlayan Şefkat-Der başkanı Hayrettin Bulan, "Ölüm kampındaki o 4 bin 500 canın, bir deri bir kemik kalmış olduğunu, açlıktan birbirlerini yediğini, orada hiçbir görevli olmadan birbirlerini yiyerek hayatta kaldığını ben gördüm ve hala travmasını, ruhsal psikolojik çöküntüsünü yaşıyorum. Konya’da kanunlar açık açık ihlal edildi, küpeli hayvanlar toplatıldı ve orada canlarımız yeterince korunamadı. Orada çok büyük katliamlar oldu, bunları duyurmak için bu mitinge geldim. Ne olursunuz, hayvanları mahallelerden parklardan alıp kıyıp da barınaklara kapatmayalım, bu canları sevelim, kötü davranmayalım, çocuklarımız da kötü davranmasın. Biz hem insanın hem hayvanların bir arada yaşamasını istiyoruz. Binlerce yıl beraber yaşadık" dedi.

(Hayrettin Bulan)