Kadıköy'de stat çevresinde 'zabıtaya rüşvet' operasyonu
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Slovacko maçı öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, belediye görevlisi 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gören bir personelin de içlerinde yer aldığı Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanacak maç öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları bilgisi edinildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Stadyum ve çevresinde yapılan operasyonda, seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, belediyede görevli 2 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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