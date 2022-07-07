Bodrum'da Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Z.K. tutuklandı. Düzenlenen operasyonda 16 bin lira ele geçirildiği bildirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
'SUÇÜSTÜ YAKALANDI'
Yapılan kapsamlı çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Z.K.'nin rüşvet aldığını belirlendi.
16 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, önceden seri numaraları belirlenmiş paraları aldığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 16 bin lira ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Kameralar önünde gerginlik
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!