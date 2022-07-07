Bodrum'da Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Z.K. tutuklandı. Düzenlenen operasyonda 16 bin lira ele geçirildiği bildirildi.

AA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 23:36
Bodrum'da Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

'SUÇÜSTÜ YAKALANDI'

Yapılan kapsamlı çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Z.K.'nin rüşvet aldığını belirlendi.

16 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, önceden seri numaraları belirlenmiş paraları aldığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 16 bin lira ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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