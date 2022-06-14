Rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonunda 3 gümrük memuru tutuklandı

14 Haziran 2022 Salı, 09:24

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, rüşvet ve belgede sahtecilik ile hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL zarar uğrattığı tespit edilen 79 kişiye, 13 Aralık 2021 ve 1 Haziran 2022 tarihleri arasından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 36'sı tutuklandı.

Ardından sürdürülen operasyonlarda firari olarak aranan çete lideri E.Ç., Şişli'de bulunan bir kafenin bodrum katında yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan E.Ç.'nin ifadesine göre, çetenin faaliyetlerini genellikle villa gibi lüks konutlarda gerçekleştirdiği bilgisi üzerine tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda; çok sayıda farklı firmalara ait, e-imza, kaşe, evrak ve beyannameler ele geçirildi.

Çetenin başta balkan ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yaptığı ihracatta devletten haksız şekilde 750 milyon lira KDV iadesi aldıkları tespit edildi.

İFADELER ÜZERİNE GÜMRÜK MEMURLARINA OPERASYON

Polisin konuyla ilgili çalışması ve şüphelilerin ifadeleri üzerine rüşvet almak, rüşvet vermek suçundan Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 14 gümrük memuru, 10 Haziran 2022 tarihinde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.