Kadıköy'de tekmeli yumruklu kavga: 2 yaralı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 06:14

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde iddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.