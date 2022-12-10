Kadıköy'de tekmeli yumruklu kavga: 2 yaralı
Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde iddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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