Kadıköy'de tekmeli yumruklu kavga: 2 yaralı

Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 06:14
Kadıköy'de tekmeli yumruklu kavga: 2 yaralı
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İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde iddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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