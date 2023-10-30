Kadıköy’de TIR dehşet saçtı... Onlarca araca çarptı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:16

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen TIR şoförü yol kenarında park halinde olan 20’yi aşkın araca çarptı.

Araçların bir çoğunda maddi hasar meydana geldi. TIR’ın Kızıltoprak'a doğru ilerlediği öğrenildi. Araç sahipleri sabah saatlerinde olayı fark etti.

Zarar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. TIR’ın sokaktan geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden bir kadın, "Biz de bilmiyoruz ne olduğunu, arabalar boydan boya gitmiş" dedi.

"BUNU ÇOK YAŞIYORUZ"

Çevre sakinlerinden Metin Şut ise, "Aşağıdan bir TIR gelmiş. Hızlı geliyormuş. Sağ taraftakilerin hepsini almış. Sol taraftaki arabalar sağlam. Görgü tanıklarına göre stadın oraya kadar arabaların hepsi böyle. Aşağı yukarı 20-30 tane araç hasarlı. Dar bir sokak. Bunu biz çok yaşıyoruz" diye konuştu.