Stellantis, ticari araçlardaki liderliğini bırakmamakta ısrarlı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 16:39

Güncelleme: 28.10.2023 - 16:39

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall'dan oluşan 6 markasının ticari modellerini kapsayan ve şirketin Ticari Araçlar İş Birimi'ni küresel liderliğe ulaştırmak için geliştirilen stratejik hamlesi, Pro One'ı tanıttı.

Stellantis Pro One müşterileri, Van, Pick-Up, mikro mobilite seçenekleri, yeni nesil elektrikli güç-aktarma sistemleri, bağlantılı bir dönüşüm/retrofit ekosistemi, tamamen bağlantılı araç teknolojileri ve profesyonel müşterilerin maliyetlerini azaltan ve kârlılığını artıran, kapsamlı bir iş ortaklığı yaklaşımı gibi avantajlardan yararlanacak.

2030 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ticari Araçlar İş Birimi, günümüzde, yıllık 1,6 milyon adetlik satışla Stellantis net gelirlerinin üçte birini oluşturuyor.

Pro One stratejisi, Stellantis'in Dare Forward 2030 stratejik plan hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Şirket, ticari araç net gelirlerinin 2030'a kadar, 2021'e göre 2 katına çıkaracak, yüzde 40 elektrikli araç (EV) satış karmasına ulaşacak ve 5 milyar Euro hizmet geliri elde edecek.

Stellantis, Pro One lansmanının bir parçası olarak, her marka için ikinci nesil 0 emisyonlu güç-aktarma sistemleri, hidrojen çözümü, tam bağlantı ve üst düzey otonom sürüş destek sistemlerini içeren tamamen yeni bir Van serisi tanıttı.

Marka, buna paralel olarak Ram ProMaster EV, 2025 Ram 1500 REV gibi modellerle de ürün gamını elektrikli Van ve Pick-Up araçlarla, Kuzey Amerika’da yeniden canlandırılacak.

SEKTÖRE LİDERLİK EDIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı Jean-Philippe Imparato, Stellantis'in net gelirlerinin üçte birini ticari araçların oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

''Ticari araçlardaki liderliğimizi 6 marka, tek güç konseptiyle daha da ileriye taşımak için Pro One stratejimizi pazara sunuyoruz.

Müşteri beklentileri daha karmaşık ve çeşitli hale geldikçe, her özel gereksinimi özel bir çözümle karşılamak için buradayız. Misyonumuz, dünyanın her yerindeki müşterilerimizle yan yana durmak ve onların gelişmesine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunmak.''

Günümüzde Stellantis, 'Genişletilmiş Avrupa' pazarında yüzde 31 pay ile Güney Amerika pazarında ise yüzde 28 pay ile ticari araç satışlarında sektöre liderlik ediyor. Ayrıca Ortadoğu ve Afrika'da ikinci, Kuzey Amerika'da ise üçüncü sırada yer alıyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEMELER SAĞLAYACAK

Dare Forward 2030 stratejik planındaki yedi büyüyen iş kolundan biri olarak, 5 milyar Euro hizmet geliri hedefiyle Stellantis, 2023 sonuna kadar yeni Van ve Pick-Up araçların tamamını bağlantılı hale getirecek. 2026'dan itibaren ise müşterilerine kablosuz güncellemeler sağlayacak.

Araçların bağlantılı hale gelmesi, bir taraftan toplam sahip olma maliyetini azaltırken, iş sürekliliği ve verimliliğine odaklanan yeni hizmet paketlerine de olanak tanıyacak. Paketler, EV filolarını optimize etmek için dijital bakım izleme, eko-sürücü koçluğu, görev yönetimi, şarj yönetimi yazılımı ve gerçek zamanlı sürücü uyarıları gibi hizmetler sunacak.

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