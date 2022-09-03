Kadıköy’de trafik denetimi: ceza yiyip otomobil önünde poz verdiler

03 Eylül 2022 Cumartesi, 04:12

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri tarafından İstanbul genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde araçlarında abart egzoz ve modifiye aksam bulunan sürücülere ceza yağarken, bazı araçlar trafikten men edildi.

Bazı sürücüler ceza yedikten sonra otomobillerinin önüne geçerek sosyal medya hesaplarında paylaşmak için poz verdi. Otomobilinde abart egzoz bulunan bir sürücü ‘çevreye verdiğim sesten mutluyum’ dedi.

İstanbul genelinde 3 farklı noktada yapılan denetimlerde 175 sürücüye toplam 203 bin 636 Türk Lirası ceza kesildi.