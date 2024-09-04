Kadıköy'deki '1 Eylül' mitingine katılan 12 kişi tutuklandı

Kadıköy'de düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde yasa dışı pankart açtığı ve marşlar eşliğinde halay çektiği gerekçesiyle 12 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:19
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Kadıköy'de, "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla düzenlenen miting sonrasında yasa dışı pankart açtığı ve marşlar eşliğinde halay çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de, Kadıköy'de İskele Atatürk Anıtı önünde yaklaşık 450 kişinin katıldığı mitingin ardından çıkan olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda mitingin bitmesinde yakın ve dağılma sırasında marşlar eşliğinde halay çektiği ve yasa dışı pankart açtığı gerekçesiyle 4'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

 


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