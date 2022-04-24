Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı
Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli, oluşan aşınma ve delikler nedeniyle İBB ekipleri tarafından 15 gün sürecek bakıma alındı.
Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heykel bakıma alındı.
1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.
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