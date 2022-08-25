Kadın Acil Destek Uygulaması yetersiz kaldı: ‘Biz ne yapabiliriz? Evin önünde mi yatalım?’

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Kadınlar koruma kararlarına ve şikâyete karşın erkekler tarafından öldürülüyor. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) önemine dikkat çekilirken yetersizlikleri olduğu da belirtiliyor. Ablasını, kardeşini ve kızını kaybetmiş aileler Cumhuriyet’e konuştu.

Aslıhan Alkılınç, Elazığ’da 2020 yılında boşanma aşamasında olduğu Ali A. tarafından öldürüldü. Annesi Şule Birçek ise bacağından yaralandı. Kızının yedi kez koruma kararı aldırdığını belirten Birçek, “Şikâyete rağmen bizimle ilgilenmiyorlardı. KADES ile güvenlik güçlerini kaç kere çağırdığım halde, ‘Biz ne yapabiliriz? Evin önünde mi yatalım?’ diyerek cevap veriyorlardı” dedi.

KARAR ÇIKMADI

Sema Kılıç, 19 yıl evli kaldığı Tuncay K. tarafından bir parkta 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kılıç’ın kardeşi Rukiye Ersin, ablasının defalarca tehdit mesajları aldığını söyleyerek “Ablam boşanmak istediği zaman diğer ablamda kalıyordu. Bir gün Tuncay K. geldi ve biz canımız pahasına ablamızı koruduk. Hemen polisi çağırdık. O akşam ablam şikâyetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldı ancak koruma kararı vermediler. ‘Onlarca kadın, çocuk var hanginizi koruyalım’ şeklinde cevap verdiler” dedi. Ersin, “O adam bir gece nezarethanede yatmış olsa böyle olmazdı” dedi.

GÖZALTI YOK

Berivan Altürk, boşandığı Metin Ş. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Altürk’ün ablası Taybet Üren, “Kardeşim eşi tarafından darb edilmişti. Bu kişi kardeşime, ‘Eğer benden şikâyetçi olmazsan seni hastaneye götürürüm’ dedi. O bahaneyle Berivan tamam diyerek hastaneye gitti. Darp raporları çıkarıldı ve iki ay uzaklaştırma verildi” dedi. Üren, “Uzaklaştırmanın bitmesine iki gün kala tekrar savcılığa gittik. Hâkime bu kişinin, ‘Seni ve aileni öldüreceğim. Öldüremezsem tekerlekli sandalyeye mahkum olacak’ dediğini kanıtlarla sunduk. Hâkim bağırdı çağırdı ve ‘Sen böyle bir insandan neden daha önce boşanmadın’ dedi. Altı ay uzaklaştırma kararı çıktı. Ben ya da kardeşim emniyete haber veriyorduk. Gelip adamı alıyorlardı ancak hiç gözaltına alınmıyordu” dedi.

"SUÇ ORTAKLARI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan boşandığı eski eşi tarafından katledildi. Hem de 23 suç duyurusunda bulunmasına rağmen, çünkü korunmadı. Adli makamlar, emniyet birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 23 şikayetin birini bile görmedi” dedi. Çakırözer, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede hukuksuzca çıkan tek adam rejimi kadın cinayetlerinin suç ortağıdır. Meclis’te tehdit edilen, şiddete uğrayan kadınların saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasını yasaklamak için kanun teklifi verdik. TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” ifadelerini kullandı.



YASALAR UYGULANMIYOR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı ve avukat Müjde Tozbey, “Yasalarımız neden uygulanmıyor? Kadınlar neden bu kadar yalnız? Bu soruların hepsinin cevabı ise kadına yönelik şiddetin politik olmasından kaynaklanmaktadır” dedi. Tozbey, şöyle konuştu: “Ülkemizde 20 yıl önce de kadınlar öldürülüyordu. Ancak 2002 yılında 66 kadın öldürüldü. 2021 yılında 339 kadın öldürüldü. Gericilikle toplumsal dönüşümü sağlamaya çalışan iktidar, kadını daha da yalnızlaştırıp yoksullaştırarak, kadının sokağa çıkmasını, iş aramasını, boşanma hakkını, şiddete karşı çıkmasını, isyan etmesini engellemektedir. Sadece adliye koridorlarında değil, sokaklarda dahi mücadele edeceğiz.”