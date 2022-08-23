İzmir'de kadın cinayeti: Yüksek dozda uyuşturucu verilerek öldürülen Sinem'in ailesi adalet arıyor

23 Ağustos 2022 Salı, 13:12

Sinem Çiçek, İzmir'de 26 Temmuz akşamı bir otobanda yarı baygın bir şekilde bulundu. Kendisini bulan polise ''Cem ve Ömer bana tecavüz etmeye çalıştı. Bunlar nerede?'' diye soran Sinem, 27 Temmuz'da yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Sinem'in yakınlarında bulunan Burak K. ise baş şüpheli olarak gözaltına alındı.

Sinem'in halası Pınar Çiçek, Cumhuriyet'e konuştu. Çiçek, Sinem'in ölümüne neden olanların yargılanması ve diğer iki şüphelinin yakalanması için kamuoyundan mücadelelerine destek istediklerini belirtti.

'SİNEM BAYGIN BİR ŞEKİLDE BULUNDU'

Pınar Çiçek, Sinem'in 26 Temmuz'da iş görüşmesi için evden çıktığını ve görüşmeden sonra iki kız arkadaşının olduğu bir eve gittiğini belirtti. Kısa bir süre sonra Sinem'in evden çıktığını ve bir aracın onu aldığını söyleyen Çiçek, "O saatten sonra da biz Sinem'den haber alamamaya başladık. Kameradan şahıs ya da plaka gözükmüyor. Sinem'in babası ve annesi akşam karakola gidip kayıp ilanı verdi. Polis memuru 'Ege Üniversitesi'nin yakınlarında kızınızın eşgaline uygun birini bulduk' diyor." ifadelerini kullandı.

Burak K.'nin Sinem'i otobana götürdüğünü ve Sinem'in araçta görüp şüphelenen birkaç kişinin polisi aradığını anlatan Çiçek, bir süre sonra polislerin aracı ve aracın yakınında baygın bir şekilde de Sinem'i de bulduklarını söyledi.

'CEM VE ÖMER BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI. BUNLAR NEREDE?'

Sinem'in onu bulan polise 'Cem ve Ömer bana tecavüz etmeye çalıştı. Bunlar nerede?' diye sorduğunu söyleyen Çiçek, "Sinem'in çok yakınında bir yerde de Burak K.'yi buluyorlar, elleri kanlı bir şekilde. Burak K.'nin cebinden de Sinem'in telefonu çıkıyor. Sinem bir gün sonra, yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Cinsel istismara da uğradığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

'İÇİMİZDEN ATAMIYORUZ BU ACIYI'

Burak K.'nin ve Sinem'in sayıkladığı diğer iki kişinin o anlarda Sinem'in yanında olduklarını düşündüğünü ve Sinem'e zorla uyuşturucu verildiğini belirten Çiçek, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Burak K. eski bir mahkum, uyuşturucudan ve çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar suçlarından ceza almış ancak pandemi nedeniyle salıverilmiş. Kızların verdiği ifadeler de çelişkili. Burak K. tutuklu yargılanıyor şu an. Sinem yaşasaydı bile diyalize bağlı yaşayacakmış, böbrekleri ona verilen uyuşturucu yüzünden ağır zarar almış. Şu an ailemiz çok kötü durumda. Hala Sinem'in öldüğüne inanamıyoruz. İçimizden atamıyoruz bu acıyı."