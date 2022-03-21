Kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Fahri K. tarafından sokakta pompalı tüfekle vurulan Fadime K. yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime K, evine yaklaştığı sırada sokakta boşanma aşamasında oldukları öğrenilen kocası Fahri K. ile karşılaştı.
Fahri K, yanındaki pompalı tüfekle eşini vurdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Fadime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin kızı N.K'nin de olaya şahit olduğu öne sürüldü.
POLİS ARIYOR
Fahri K.'nin, saldırının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan Fahri K'yi yakalamak için araştırma başlattı.
Fadime K'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtildi.
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