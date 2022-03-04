04 Mart 2022 Cuma, 12:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. 'Kadına şiddetle mücadele'de yeni reform paketini açıklayan Erdoğan; yeni düzenlemeler yapıldığını ve kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artacağını söyledi.

"Türkiye'de kadınların haklarını, hukuklarını koruma mücadelesinin en büyük ve en samimi savunucusu biziz" diyen Erdoğan, "Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geride" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde...

"Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir. İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür. Dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz sapkınlık dayatması değil kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden erdem mücadelesidir."

'KADINLARIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KATETMESİNİ SAĞLADIK'

"Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Kadınlarımızın çok önemli mesafeler katetmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır."

"ÜLKEMİZDEKİ KADIN CİNAYETİ ORANI, AVRUPA'DAN GERİDE"

"Ülkemizdeki kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir devrim olan 6284 sayılı kanun dünyada örnek teşkil eden bir düzenlemedir. Konuk evleri açılmasından izleme merkezleri kurulmasına kadar pek çok tedbir hayata geçirilmiştir. Kadına cinsiyetinden dolayı işlenen şiddeti, öldürme eylemini insan olan hiçkimse kabul etmez, edemez. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Ancak bu olayları sıfırlayana kadar kendimizi görevini yapmış kabul edemeyiz."

YENİ REFORM PAKETİ AÇIKLAMASI

"(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır."

"Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır. Fiziki ya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip eylemleri 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Eşe ya da eski eşe karşı kasten yaralama suçları da katalog suçları kapsamına alınarak tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir."

28 ŞUBAT'I ÖRNEK VERDİ

"28 Şubat'ta sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için zor kullanarak onları okulda çıkaran zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. 28 Şubat'ta acaba 2023'te iktidarı nasıl ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın o 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz."