Beyoğlu’ndaki korkunç cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı: Dakikalarca böyle takip etmiş!

“SENİN KARŞINDA KAFAMA SIKTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Diğer yandan polis yaptığı incelemede ise şahsın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polisin notu incelediğinde ise, “Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim” yazıldığını gördü.