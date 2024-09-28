Kadın cinayetinin faaili yine en yakını: Yaşlı kadın oğlu tarafından dövülerek katledildi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:10

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:10

Tekirdağ'da yaşayan 76 yaşındaki Alzheimer hastası Nuriye Uzuncaoğlu, eşi öldükten sonra İstanbul'da tek başına yaşayan 54 yaşındaki oğlu Cavit Uzuncaoğlu'nun yanına taşındı. İddiaya göre Cavit Uzuncaoğlu yaşlı annesine, "Senin pisliğini mi temizleyeceğim ben", "Babam senin yüzünden öldü" gibi söylemlerle bağırarak darp ediyordu. Yaşlı kadının acı dolu çığlıklarını duyduklarını ancak korktukları için müdahale edemediklerini söyleyen bina sakinleri, yaşlı kadın için daha önce binaya ambulans geldiğini kaydetti.

KOMŞULAR SESLERİ DUYMUŞ AMA POLİSE HABER VERMEMİŞ

Fatih, Sümbül Efendi Mahallesi Saka sokaktaki evde, 27 Ocak 2023'te yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan Cavit Uzuncaoğlu ise tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, komşulardan M.A.'nın bilgi sahibi olarak verdiği beyan yer aldı. Komşu M.A.'nın, olay günü saat 17.00 sularında evden çıkarken Nuriye Uzuncaoğlu ile oğlunun yaşadığı evden bağırma, darp ve inleme sesleri duyduğunu ancak korktuğu için kimseye haber vermeden binadan ayrıldığını, evine saat 21.00 sularında döndüğünde ise Nuriye Uzuncaoğlu'nun öldüğünü öğrendiğini ve olay yerindeki polislere duyduklarını anlattığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede yer alan Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda Nuriye Uzuncaoğlu'nun travmaya bağlı hem iç hem de beyin kanaması nedeniyle öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Savcılık, sanık Cavit Uzuncaoğlu'nun, 'üstsoya karşı kasten öldürme' ve 'anneye karşı eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DÜŞEREK ÖLDÜ" SAVUNMASI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Cavit Uzuncaoğlu, annesinin Alzheimer ve Vertigo hastası olduğunu, olaydan 2-3 ay önce babasının öldüğünü ve annesini yanına aldığını, annesini darp etmediğini, çok hasta olduğu için sürekli yere düştüğünü, vücudundaki morluk ve yaraların da düşmesinden kaynaklı oluştuğunu ve ölümünün düşmeye bağlı gerçekleştiğini öne sürerek, suçlamaları reddetti.

"ACI İÇİNDE İNLEME SESLERİ NET DUYULUYORDU"

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşular, oturdukları binada ses yalıtımı olmadığı için bağırma ve darp sesleri ile Nuriye Uzuncaoğlu'nun acı içinde inleme seslerini net bir şekilde duyduklarını ifade ettiler.

DURUŞMA TANIK DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİ

Önceki gün görülen duruşma, bilgi sahibi olarak iddianamede beyanı bulunan komşulardan M.A.'nın, mahkemede tanık olarak dinlenmesi için 24 Ekim'e ertelendi. Mahkeme, önceki duruşmaya gelmediği için tanık hakkında zorla getirme kararı vermişti. Tanığın, gelecek duruşmada da mahkemeye gelmemesi halinde hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.