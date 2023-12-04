Batman'da şüpheli kadın ölümü

Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:26
Batman'da şüpheli kadın ölümü
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Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında Rojda Coşansu (21), evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

4 aylık bebeği olduğu öğrenilen Coşansu'nun cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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