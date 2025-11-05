Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ekim ayı verileri açıklandı: 19 kadın cinayeti, 22 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ekim ayı kadına şiddet verileri açıklandı.

Verilere göre ekim ayında 19 kadın katledildi, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 19 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, 1’i kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesiyle öldürüldüğü belirtildi. 11’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

SİLAHLANMAYI DURDURUN

Öldürülen 19 kadının 7’si evli olduğu erkek, 6’sı eskiden evli olduğu erkek, 2’si tanıdıği biri, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i akrabası, 1’i ısrarlı takip faili tarafından öldürüldü. Kadınların 8’i evinde, 6’sı sokakta, 1’i su ve kenarında, 1’i işyerinde, 1’i kamusal alanda katledildi. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Ayrıca öldürülen kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak katledildi. Bireysel silahlanmaya tepki gösteren platform, “Bugün evde, sokakta, işyerinde ve kampüste öldürülen kadınların önemli bir kısmı ruhsatlı ya da ruhsatsız ateşli silahlarla öldürülüyor. 2025 yılının başından beri gerçekleşen kadın cinayetlerinin %58’i ateşli silahlarla işlendi. Ekim ayında 13 kadın ateşli silahla öldürüldü, bunlardan 6’sında fail tüfek kullandı. Bu tabloyu tersine çevirmek için risk temelli silahsızlandırma şart: 6284 kapsamında tedbir uygulanan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ya da kadına yönelik şiddet kaydı olan erkeklere ruhsat verilmemeli; mevcut ruhsatlar derhal askıya alınmalı ve silahlara el konulmalı.” açıklamasında bulundu.