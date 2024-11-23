Bakan Tunç'tan 'aile arabuluculuk sistemi' açıklaması: 'Kadına şiddet konularını içermeyen...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile ara buluculuğu sistemi ile aile üyelerine kriz dönemlerinde destek vererek, aile içinde yaşanan uyuşmazlıklar, adliye koridorlarına taşınmadan, tarafların ortak yararlarını gözeten ve bireysel beklentilerini olabildiğince karşılayan ara buluculuk sistemi ile çözümlenmesini istiyoruz" dedi. Tunç ayrıca, Yargı Reformu Stratejisini hazırladıklarını ve son aşamada olduğunu belirtti.

Bakan Tunç'tan 'aile arabuluculuk sistemi' açıklaması: 'Kadına şiddet konularını içermeyen...'
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:50

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı’na katıldı.

Tunç, burada HSK üyeleri, bakanlık birimleri, Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet Komisyon Başkanları ve Bölge İdare Mahkemeleri Başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırladıklarını açıkladı. Tunç, “Son aşamaya getirdik. Son bir kez gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kabinemizde ayrıntılarını tartıştık. Tüm taraflarla bir araya geldik. Çok sayıda toplantılar yaptık, 1 yılı aşkın bir zamandır bu çalışmayı gerçekleştirdik. Uygulayıcılardan gelen görüşler bizler için çok değerliydi” dedi.

"AİLE ARABULUCULUK SİSTEMİ GELİYOR"

Daha önce kiracı ve kiralayanla ilgili arabuluculuk sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte, sorunların yarı oranında azaldığını hatırlatan Bakan Tunç, aile arabuluculuk sistemine de geçileceğinin sinyalini verdi.

Tunç, “Çünkü bir çok dünya ülkesi, demokratik hukuk devletlerinde, özellikle ailenin korunması, aile bireylerinin yargısal süreçlerde yıpranmaması bakımından ve gecikmeksizin herkesin kendi yolunu çizmesi bakımından aile arabuluculuğunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, uygulamadan da çok öneriler geldi. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile ara buluculuğu sistemi ile aile üyelerine kriz dönemlerinde destek vererek, aile içinde yaşanan uyuşmazlıklar, adliye koridorlarına taşınmadan, tarafların ortak yararlarını gözeten ve bireysel beklentilerini olabildiğince karşılayan ara buluculuk sistemi ile çözümlenmesini istiyoruz”


Etiketler: #Yılmaz Tunç #Arabuluculuk #boşanma #Adalet Bakanı

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