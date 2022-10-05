Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kapatma davası 11 Ocak'a ertelendi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:58

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında “ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” gerekçesiyle açılan kapatma davasının ikinci duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapıldı.

Çok sayıda dernek, platform ve komisyon "hukuksuz girişime karşı çıkmak" ve dayanışma için saat 10.00'da İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi bir araya geldi.

"HUKUKSUZ DAVALAR BİZİ DURDURAMAZ"

Dava öncesi gerçekleştirilen basın açıklamasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Ayşen Ece Kavas, "Uydurma bahanelerle derneğimizi kapatmak istiyorlar. Kadınlar susmadı susmayacak. Biz, her zaman olduğu gibi bugün de yalnız değiliz. Barolar, partiler, dernek, kadınların aileleri, LGBTİQ+’lar yanımızda. Ve biz, bu mücadeleye devam etiğimiz sürece bizi durduramayacaklar. Hukuksuz davalar bizi durduramaz" dedi.

"BU DAVA DERHAL DÜŞÜRÜLMELİ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav açıklamasında, "Bugün hiç açılmaması gereken bir davanın duruşması için adliyedeyiz. Bu şekilde bizi getirmelerinden dolayı kimse utanç duymuyor. Bu dava derhal düşürülmeli. Her gün temel hak ve özgürlüklerimize saldırılıyor. Bürokratların cinayet işlediği günler yaşıyoruz. Gözdağı vermek istiyorlar. Sizlerin varlığıyla kendimizi güçlü hissediyoruz. Bugün türkiyede ve dünyada, iranda mücadele eden kadınlar bize kuvvet veriyor. Bir kişi giderse bin kişi geliriz, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ

Dava 11 Ocak'a saat 11.00'a ertelendi. Duruşma sırasında hakimin bir ara sesinin duyulmaması üzerine basın mensupları uyarıda bulundu. Hakimin verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Hakim şunları söyledi:

"Duysanız ne olacak, duymasanız ne olacak?"

"HALKA HİZMET EDEN BU DERNEĞİ KAPATMAK İSTİYORLAR"

Pınar Gültekin'in Babası Sıddık Gültekin mahkemedeki konuşmasında, "Ben dirir diri yakılan Pınar Gültekin'in babasıyım. Pınar kaybolunca Bitlis'e gittim. Hiçkimse yanımda değilken bu platform yanımdaydı. 14 mahkemeye gittiğimde, saatlerce benimle bu kadınlar mahkememizde bize destek verdiler. Eğer bu platform olmasaydı ben cezaevinde olmuş olacaktım. O gün bugündür hep yanımdalar. 3 yaşındaki çocuğa tecavüz edenler var. Bunları kapatacaklarına halka hizmet eden bu derneği kapatmak istiyorlar. Benim aklım almıyor. Size sormak istiyorum. Gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

Muhterem Evcil'in kızı Deren Melis Göçmen ise davada söz hakkı alarak, "Annemi 2013 yılında kaybettim. O günden beri platform bizim yanımızdan hiç ayrılmadı. Annemi kaybettikten sonra ölmek istedim. "Nasıl daha kolay ölürüm?" Diye araştırma yaparken, kadınları nasıl yaşatabiliriz diye düşünmeye başladım. Biz ahlaksızlık yapmadık. Kadınları yaşatmaya çalıştık, bu ahlaksızlıkla biz ahlaksızız. Yapmaya da devam edeceğiz. Babam, annemin aldığı elbiselerle iyi hal aldı. 8 yerinden bıçakladı" dedi.